Retiran un lote de crema solar SPF 50 de la marca Agrado por contener benzofenona entre sus ingredientes
La normativa europea prohíbe el uso de esta sustancia en la composición de productos cosméticos.
FACUA.org
España-23/04/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de un lote de crema solar SPF 50 de la marca Agrado debido a la presencia de benzofenona, un ingrediente prohibido en la composición de productos cosm