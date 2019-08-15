Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias aromáticas en polvo marca TRS Garam Masala

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de la mezcla de especias aromáticos en polvo de la amrca TRS Garam Masala. En concreto, el lote afectado es el 170310/09.040.160 con fecha de caducidad de 31 de marzo de 2020.

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