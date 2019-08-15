Detectan gluten no declarado en la mezcla de especias aromáticas en polvo marca TRS Garam Masala
La Aesan informa de que el producto se presenta en bolsa de 100 gramos y el lote afectado es el 170310/09.040.160 con fecha de caducidad del 31 de marzo de 2020.
FACUA.org
España-15/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de la mezcla de especias aromáticos en polvo de la amrca TRS Garam Masala. En concreto, el lote afectado es el 170310/09.040.160 con fecha de caducidad de 31 de marzo de 2020.
La alert