Detectan leche y trazas de clara de huevo no declarados en helados de la marca La Sirena, alerta FACUA
La Aecosan informa de que los productos afectados corresponden a lotes de la copa sorbete de limón, la copa vainilla chocolate, la tarrina pannacota frambuesa premium y el sorbete de horchata.
FACUA.org
España-08/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de proteína total de leche y trazas de proteína de clara de huevo en varios lotes de helados de la marca La Sirena.
En concreto, el lote 092401 de la copa sorbete de limón y el 093011 del sorbete de horchata