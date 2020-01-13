Detectan Listeria en varios lotes de medallones de foie de la empresa Patés Zubia
Están afectados el bloc de pato 30%, foie gras de pato mi cuit, bloc de foie gras de pato, bloc de foie gras de pato pasas y foie de canard, en envases de distintas cantidades.
FACUA.org / Europa Press
España-13/01/2020
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Los productos afectados se distribuyen en el formato de medallón. | Imagen: pateszubia.com
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud de Euskadi ha sido informada por la empresa guipuzcoana Patés Zubia SL de que en los análisis internos realizados a varios lotes de medallones de foie ha detectado la presencia de Listeria monocyt