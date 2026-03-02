Más noticias

Detectan una nueva campaña de phishing que suplanta a Netflix para robar datos personales y bancarios

El Incibe advierte de que los correos electrónicos llevan adjunto un enlace fraudulento diseñado para engañar al usuario y quedarse con sus claves.

FACUA.org
España-02/03/2026

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una nueva campaña de phishing que suplanta a la plataforma Netflix para robar los datos personales y bancarios de los usuarios.

El fraude consiste en el enví

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos