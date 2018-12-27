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Detenida una banda que hacía falsas revisiones de luz y gas para robar en casas de octogenarios

Uno de los detenidos permanecía con la víctima a la que obligaba a mantener los pies en alto mientras durara la falsa inspección.

Europa Press
Madrid-27/12/2018
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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Collado Villalba han detenido a los presuntos autores de al menos nueve hurtos al descuido a viviendas perpetrados en otras tantas localidades de la región, ha informado l

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