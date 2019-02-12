Más noticias

Detenido en Alcobendas tras estafar más de 12.000 euros fingiendo trabajar para una eléctrica

Advertía a sus víctimas de que sufrirían el corte del suministro si no pagaban una supuesta factura pendiente. Tenía acceso a sus datos porque trabajaba para una subcontrata de otra compañía.

FACUA.org
Madrid-12/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha detenido a un individuo que estafó más de 12.000 euros haciéndose pasar por empleado de una eléctrica. La investigación se inició con una denuncia que informaba que hab

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos