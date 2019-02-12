Detenido en Alcobendas tras estafar más de 12.000 euros fingiendo trabajar para una eléctrica
Advertía a sus víctimas de que sufrirían el corte del suministro si no pagaban una supuesta factura pendiente. Tenía acceso a sus datos porque trabajaba para una subcontrata de otra compañía.
FACUA.org
Madrid-12/02/2019
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La Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha detenido a un individuo que estafó más de 12.000 euros haciéndose pasar por empleado de una eléctrica. La investigación se inició con una denuncia que informaba que hab