Detenido en Bilbao por estafar 700.000 euros a personas mayores con la venta de artículos domésticos
Los investigadores creen que forma parte de una red organizada que de forma itinerante engaña a víctimas, mayores de 70 años en su mayoría.
Europa Press
Euskadi-07/06/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un varón de 42 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Bilbao acusado de estafar a una persona mayor mediante el engaño y la coacción en la venta de libros y artículos domésticos. La Ertzaintza sospecha que el detenido ha participado en los últi