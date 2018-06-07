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Detenido en Bilbao por estafar 700.000 euros a personas mayores con la venta de artículos domésticos

Los investigadores creen que forma parte de una red organizada que de forma itinerante engaña a víctimas, mayores de 70 años en su mayoría.

Europa Press
Euskadi-07/06/2018
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Un varón de 42 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Bilbao acusado de estafar a una persona mayor mediante el engaño y la coacción en la venta de libros y artículos domésticos. La Ertzaintza sospecha que el detenido ha participado en los últi

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