Detenido por estafa un joven que vendía coches por internet y que desaparecía tras cobrar la señal
En cada anuncio publicado en una página de compraventa online ponía un teléfono y un nombre de contacto distinto. La Guardia Civil ha comprobado que utilizaba el mismo método en diferentes provincias.
Europa Press
Sevilla-21/08/2017
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La Guardia Civil ha detenido a un vecino de El Viso del Alcor de 28 años, identificado como J.A.M.F., como presunto autor de un delito continuado de estafa, ya que supuestamente subía a una web de compraventa de diversos artículos fotografías de coches