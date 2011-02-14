Detenido por estafar a un anciano y cobrarle por reparaciones del gas más de 2.000 euros
La Policía ha detenido a un trabajador de una empresa de mantenimiento de gas de Granada.
FACUA.org
Granada-14/02/2011
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La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 30 años acusado de estafar a un anciano de avanzada edad al que le cobró reparaciones del gas, ya que trabaja como operario de una empresa, por valor de 2.000 euros. Ahora se investiga si el arrestado, con numerosos antecedentes