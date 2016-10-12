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Deutsche Bank recibió un trato especial durante los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea

Ello permitió que el banco alemán mejorase su posición de capital al incluirse en su resultado una venta de activos que aún no se ha completado, algo contrario a las normas de la propia EBA.

Europa Press
Europa-12/10/2016
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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) utilizó una metodología diversa para examinar a Deutsche Bank durante los test de estrés que el supervisor bancario realizó a la banca europea durante el pasado mes de julio, lo que permitió que el b

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