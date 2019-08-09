Devuelven la señal de 1.000 euros por un coche de gasolina tras pretender entregar a un usuario uno diésel
El socio de FACUA Galicia solicitó un vehículo al concesionario Pérez Rumbao Car SL en noviembre de 2017. Al acudir a asegurarlo, descubrió que le habían asignado uno de gasoil.
FACUA.org
Galicia-09/08/2019
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Tras la reclamación de FACUA Galicia, el concesionario Pérez Rumbao Car SL ha devuelto la señal de 1.000 euros por un coche de gasolina a un usuario después de pretender entregarle uno diésel.
En noviembre de 2017, José Antonio B.V.