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Díaz Ferrán, condenado a dos años de cárcel por apropiarse del dinero de los clientes de Marsans

La Audiencia Nacional indica en su sentencia que aunque resulta "creíble" que no estuviese al tanto de la gestión diaria, esto no le exonera de su responsabilidad.

Europa Press
España-16/02/2016
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La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel a Gerardo Díaz Ferrán, co propietario del Grupo Marsans y ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) por un delito continuado de apropiación indeb

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