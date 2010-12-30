Diciembre, mes con mayor presencia de FACUA en los medios de toda su historia
Ha tenido más de 1.000 apariciones en prensa impresa, cifra superada en medios digitales, y realizado más de 200 entrevistas en radio y más de 100 en televisión.
FACUA.org
Espa�ña-30/12/2010
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Diciembre de 2010 ha sido el mes en el que FACUA-Consumidores en Acción ha tenido más presencia en los medios de comunicación de toda su historia.
Sus acciones en defensa de los derechos de los consumidores han provocado durante diciembre más de 1.000 aparicion