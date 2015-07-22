Diez países impulsan el etiquetado genérico para los paquetes de cigarrillos
El Gobierno de Francia organiza una reunión con representantes de dichos Estados para promover envoltorios sin logotipo, con el mismo color, forma y tamaño independientemente de la marca.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-22/07/2015
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Un total de nueve países se han unido a los planes del Gobierno francés para crear una nueva caja de cigarrillos genérica, que elimine los logotipos de marca y que mantenga sólo las imágenes impactantes, con las que ya cuenta los paquetes actuales.
El Gob