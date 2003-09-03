Diferencias de tarifas de hasta el 1.000% entre las nuevas empresas de información telefónica
El 11828 de Retecal y el 11818 de Telefónica de España (antes 1003) son los teléfonos más económicos de los trece que operan actualmente. FACUA alerta sobre el servicio de progresión de llamada: si se conecta con un teléfono de la misma ciudad, el coste por minuto desde un fijo puede llegar a ser hasta treinta y ocho veces superior al de una llamada metropolitana.
FACUA.org
España-03/09/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado diferencias entre las trece líneas prefijo 118 que ofrecen servicios de información nacional sobre números de teléfono que llegan a alcanzar el 463% en las llamadas desde fijo y el 1.025% en las