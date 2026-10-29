Doce detenidos por fraude alimentario y adulteración de aceite de oliva ecológico por otro inferior
El fraude habría alcanzado más de siete millones de kilogramos de aceite, generando un beneficio ilícito superior a los cuatro millones de euros.
Agencia EFE
España-29/10/2026
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Imagen: EFE | José Manuel Pedrosa.
La Guardia Civil ha detenido a doce personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada al fraude alimentario y al adulterado de aceite de oliva ecológico mediante la comercialización de otro aceite de calidad inferior y que habría defraudado más de siete mi