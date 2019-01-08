Dos años de cárcel por estafar 80.000 euros con 155 contratos simulados de telefonía móvil en Almería
El Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas a los cinco acusados de la trama tras desestimar los recursos de casación interpuestos por las defensas de tres de los cinco condenados.
Europa Press
Almería-08/01/2019
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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas de dos años de prisión impuestas a cinco acusados de urdir una trama con la que estafaron casi 80.000 euros a través de 155 contratos simulados de telefonía móvil con los que obtuvieron terminales de media y alta