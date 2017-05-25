EDP Energía accede a indemnizar a un socio de FACUA Castilla y León al que dejó 14 días sin gas
La compañía se avino a compensar al usuario por el daño causado por una mala gestión de sus comerciales cuando la asociación llevó la reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad autónoma.
FACUA.org
Castilla y León-25/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que la empresa EDP Energía SAU indemnice a un socio de Salamanca, al que dejó durante 14 días sin suministro de gas, a causa de una deficiente gestión comercial por parte de la compañía.
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