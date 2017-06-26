EDP Energía devuelve 584 euros a un socio de FACUA tras cobrarle ocho años un servicio que no contrató
La compañía acepta reintegrar a un usuario todas las cuotas bimestrales que le viene cobrando desde 2009 por supuestas revisiones opcionales de las que nunca se benefició ni solicitó previamente.
FACUA.org
España-26/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que EDP Energía devuelva a un usuario los 586 euros que, en total, le ha estado cobrando durante ocho años por unas prestaciones adicionales a su suministro de gas que, en realidad, nunca contrató.
Félix