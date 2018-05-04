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EEUU denuncia al ex presidente de Volkswagen por el escándalo del dieselgate

El Departamento de Justicia estadounidense acusa a Martin Winterkorn de conspirar junto a otros ejecutivos para evitar el control de emisiones y violar la legislación medioambiental.

FACUA.org
Internacional-04/05/2018
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El Departamento de Justicia de EEUU ha denunciado a Martin Winterkorn, presidente del Consejo de Administración de Volkswagen entre 2007 y 2015, por el fraude en las emisiones de motores diésel, el conocido como dieselgate. Le acusa junto a otros cinco ejecutivos de

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