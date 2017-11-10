EEUU empezará a compensar a las víctimas de Bernard Madoff con 664 millones de euros
Esta primera partida, destinada a 24.000 clientes de todo el mundo, será distribuida a través del banco JP Morgan. Es el primer paso del proceso de compensación para el que se creó un fondo de 4.000 millones.
FACUA.org / Agencias
Internacional-10/11/2017
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Sede del JP Morgan, banco a través del que se efecturán los pagos. | Imagen: flickr.com/photos/solvencyiiwire (CC BY 2.0)
El Departamento de Justicia de EEUU ha anunciado este jueves que distribuirá 772,5 millones de dólares (unos 664 millones de euros) a las víctimas del fraude orquestado por el inversor Bernard Madoff, lo que supone el comienzo del proceso de compensació