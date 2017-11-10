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EEUU empezará a compensar a las víctimas de Bernard Madoff con 664 millones de euros

Esta primera partida, destinada a 24.000 clientes de todo el mundo, será distribuida a través del banco JP Morgan. Es el primer paso del proceso de compensación para el que se creó un fondo de 4.000 millones.

FACUA.org / Agencias
Internacional-10/11/2017
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El Departamento de Justicia de EEUU ha anunciado este jueves que distribuirá 772,5 millones de dólares (unos 664 millones de euros) a las víctimas del fraude orquestado por el inversor Bernard Madoff, lo que supone el comienzo del proceso de compensació

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