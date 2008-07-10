El 12 de julio sube el gas natural para los usuarios acogidos a la nueva tarifa máxima fijada por el Gobierno
FACUA advierte que no es obligatorio pasarse al mercado libre y aconseja que ésta decisión se tome comparando distintas ofertas y con reflexión, ya que después no podrá volverse a la suministradora anterior hasta que pase un año.
FACUA.org
España-10/07/2008
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