Nuestras accionesEl 90% de los usuarios cree que las autoridades no garantizan la protección de sus derechos

El 65% de los consumidores encuestados por FACUA asegura haber detectado falseos de precios en las rebajas

Siete de cada diez critican los bajos porcentajes de descuento de los productos en los comercios que anuncian rebajas de hasta el 50 o el 60%.

FACUA.org
España-04/02/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado una encuesta de opinión sobre el cumplimiento de la normativa sobre comercio y publicidad durante las rebajas que pone de manifiesto que continúan las irregularidades en estos períodos de compras y la desprotección del c

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