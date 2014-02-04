El 65% de los consumidores encuestados por FACUA asegura haber detectado falseos de precios en las rebajas
Siete de cada diez critican los bajos porcentajes de descuento de los productos en los comercios que anuncian rebajas de hasta el 50 o el 60%.
FACUA.org
España-04/02/2014
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