Nuestras accionesSiete de cada diez usuarios critican las grandes diferencias entre el precio final del billete y el ofertado

El 91% de los encuestados por FACUA cree que las autoridades no protegen sus derechos en el sector aéreo

Ryanair es la compañía líder en malas prácticas según el 76% de los usuarios consultados, subiendo cinco puntos con respecto a la encuesta realizada por la asociación el año pasado.

FACUA.org
España-31/12/2013
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Nueve de cada diez usuarios siente que sus derechos como consumidores en el sector aéreo no están protegidos por las autoridades. El 43% considera que los controles sobre las prácticas de las aerolíneas son insuficientes y el 48% restante piensa que hay una absoluta fa

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