El 91% de los encuestados por FACUA cree que las autoridades no protegen sus derechos en el sector aéreo
Ryanair es la compañía líder en malas prácticas según el 76% de los usuarios consultados, subiendo cinco puntos con respecto a la encuesta realizada por la asociación el año pasado.
FACUA.org
España-31/12/2013
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El 48% de los usuarios denuncia que hay una absoluta falta de control por parte de las autoridades en el sector aéreo.
Nueve de cada diez usuarios siente que sus derechos como consumidores en el sector aéreo no están protegidos por las autoridades. El 43% considera que los controles sobre las prácticas de las aerolíneas son insuficientes y el 48% restante piensa que hay una absoluta fa