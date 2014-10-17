El 97% de los usuarios desconfía de la labor del Gobierno en la regulación del sector eléctrico
Casi uno de cada cuatro consumidores desconoce qué tarifa tiene contratada y el 56% no entiende la factura de la luz.
FACUA.org
España-17/10/2014
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El 97,0% de los usuarios desconfía de lo que está haciendo el Gobierno en la regulación del sector eléctrico. Nada más que el 1,0% tiene confianza en la labor del Ejecutivo (el 2,0% no sabe/no contesta). Ésta es una de las conclusiones de una encuesta r