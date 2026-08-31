Agosto finaliza con el recibo de la luz más caro en cuatro años: el usuario medio pagará 97 euros, según el análisis de FACUA
La asociación reclama al Gobierno medidas que reduzcan el desproporcionado margen de beneficio de las energéticas.
FACUA.org
España-31/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agosto finaliza con el recibo de la luz más caro en casi cuatro años. Según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en los 96,65 euros. Hay que remontarse a octubre d