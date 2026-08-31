Nuestras acciones

Agosto finaliza con el recibo de la luz más caro en cuatro años: el usuario medio pagará 97 euros, según el análisis de FACUA

La asociación reclama al Gobierno medidas que reduzcan el desproporcionado margen de beneficio de las energéticas.

FACUA.org
España-31/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Agosto finaliza con el recibo de la luz más caro en casi cuatro años. Según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en los 96,65 euros. Hay que remontarse a octubre d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos