El Ayuntamiento de Barcelona abre expediente sancionador a FCC por el fraude de la recogida de basuras
El consistorio de Ada Colau calcula que la empresa de gestión de residuos facturó por servicios que no llegó a ejecutar para inflar sus beneficios hasta en 3,3 millones de euros.
FACUA.org
Cataluña-25/04/2017
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