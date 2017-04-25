Más noticiasDesplegó en la calle menos operarios de los que declaró haber movilizado

El Ayuntamiento de Barcelona abre expediente sancionador a FCC por el fraude de la recogida de basuras

El consistorio de Ada Colau calcula que la empresa de gestión de residuos facturó por servicios que no llegó a ejecutar para inflar sus beneficios hasta en 3,3 millones de euros.

FACUA.org
Cataluña-25/04/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto incoar expediente sancionador a FCC por el presunto fraude que la empresa cometió en relación a la recogida de basuras el pasado mes de noviembre. El consistorio pretende determinar si se facturaron servicios que en realidad la firma no lleg&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos