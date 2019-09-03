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El Ayuntamiento de Brenes niega que aconsejase al dueño de un bar tirar la carne sin marca de Magrudis

El propietario del establecimiento que alertó sobre ella asegura que la arrojó a un contenedor por indicación del concejal de Salud un día antes de que acudiera el veterinario.

FACUA.org
Sevilla-03/09/2019
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La carne mechada fabricada por Magrudis que apareció en un bar de la localidad sevillana de Brenes y que alertó sobre la existencia de productos de esta empresa comercializados sin su marca La Mechá no pudo ser analizada. El propietario del local asegura que la tiró al

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