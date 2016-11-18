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El Ayuntamiento de Granada abre expediente a Emucesa por nuevas exhumaciones, tras la denuncia de FACUA

La asociación reclamó en abril suspenderlas hasta que el proceso de cobro de deudas se realizara de forma adecuada y el consistorio accedió. Ahora la empresa que gestiona el cementerio las ha reactivado.

FACUA.org
Granada-18/11/2016
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El Ayuntamiento de Granada ha comunicado a FACUA que va a abrir expediente a Emucesa, la empresa mixta que gestiona el cementerio de San José en la capital, después de que la asociación haya denunciado que se están realizando nuevas exhumaciones sin avisar a los famili

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