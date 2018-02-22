El Ayuntamiento de Madrid quita temporalmente a Dragados la gestión de nueve túneles de la capital
El Consistorio imputará a la empresa la reparación de aquellos que necesitan un presupuesto "relativamente bajo".
Europa Press
Madrid-22/02/2018
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Uno de los túneles de Madrid. | Imagen: Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha tomado temporalmente el control del contrato de concesión de mantenimiento de nueve túneles de la capital que tiene Dragados (ACS), ante las «constantes incidencias ocasionadas por filtraciones en varias de estas infraestructuras», según