Más noticias

El Ayuntamiento de Madrid quita temporalmente a Dragados la gestión de nueve túneles de la capital

El Consistorio imputará a la empresa la reparación de aquellos que necesitan un presupuesto "relativamente bajo".

Europa Press
Madrid-22/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Ayuntamiento de Madrid ha tomado temporalmente el control del contrato de concesión de mantenimiento de nueve túneles de la capital que tiene Dragados (ACS), ante las «constantes incidencias ocasionadas por filtraciones en varias de estas infraestructuras», según

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos