El Banco de España multa a Bankia con un total de 2,1 millones por infracciones graves en contratos
Se trata de dos sanciones por "incumplimiento de normas" y otra por "realización de actos u operaciones prohibidas". Dos de ellas han sido impuestas a Banco Mare Nostrum, absorbida en 2017 por Bankia.
Europa Press
España-23/11/2018
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Cajero de Bankia. | Imagen: Europa Press.
El Banco de España ha sancionado a Bankia con tres multas por un importe total de 2,1 millones de euros por la comisión de infracciones de carácter muy grave y grave al saltarse determinadas normas relacionadas con la Ley de Economía Sostenible y