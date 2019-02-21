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El banco UBS, condenado en Francia a pagar 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

La entidad suiza fue procesada por proponer entre 2004 y 2012 a potenciales clientes de elevado poder adquisitivo la apertura en Suiza de cuentas no declaradas en Francia para eludir sus obligaciones fiscales.

Europa Press
Europa-21/02/2019
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El banco suizo UBS y su filial en Francia han sido condenados al pago de una multa récord de 3.700 millones de euros y de 15 millones respectivamente por haber ayudado a clientes acaudalados de la entidad en el país galo a evadir el pago de impuestos y colabor

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