Más noticiasLa fiscal mantiene la petición de cárcel

El BBVA indemniza a una usuaria que denunció a dos directivos por aplicarle una comisión de 63.500 euros

"Con el ánimo de beneficiar" al banco y "actuando de mutuo acuerdo", según la Fiscalía, cargaron esta cantidad a un matrimonio en concepto de gestión del cobro del Gordo de la Primitiva, compartido con otras seis personas.

FACUA.org
Castilla y León-21/11/2013
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Una vecina de Soria ha retirado la acusación con la que pedía diez años y dos meses de prisión para dos directivos provinciales del BBVA como presuntos autores de un delito de apropiación indebida por cargarle una comisión de servicio de 63.519.01 euros.<

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