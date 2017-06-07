El BOE publica la prohibición de las gasolineras desatendidas en Extremadura, reivindicada por FACUA
La asociación insiste en que el horario de atención incluido en la nueva norma, de 7 a 22 horas, sigue siendo insuficiente, y vuelve a reclamar a Comunidades como Andalucía que apliquen la normativa vigente.
FACUA.org
Extremadura-07/06/2017
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