El bono social de Sánchez sólo reducirá el recibo entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el de Rajoy
FACUA denuncia que en la mayoría de los casos el bono ni siquiera sirve para paliar el brutal incremento del 15,9% que se ha producido en la factura en los últimos doce meses.
FACUA.org
España-08/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha comparado los descuentos en el recibo eléctrico que representa el bono social aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez frente al modelo que puso en marcha el de Mariano Rajoy. Para el usuario medio acogido a l