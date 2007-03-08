Nuestras acciones¿Qué denuncian los consumidores?

El caso Fórum y Afinsa, las irregularidades en telecomunicaciones y en compra de viviendas, protagonistas de las denuncias de los consumidores en 2006

FACUA atendió casi 50.000 consultas y reclamaciones desde su sede central y sus organizaciones y oficinas territoriales.

FACUA.org
España-08/03/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recibió durante el año pasado un total de 47.048 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones y oficinas territoriales, un 35% más que el año anterior, cuando la cifra fue de 34.802.

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