El CCUA pide el cumplimiento del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios
Las partes se comprometían a trabajar conjuntamente para lograr nuevos modelos de consumo y de desarrollo económico.
FACUA.org
Andalucía-23/04/2012
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El pasado 30 de enero de 2012 el Gobierno de la Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores andaluzas más representativas (AL-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE) suscribieron el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y