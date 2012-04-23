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El CCUA pide el cumplimiento del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios

Las partes se comprometían a trabajar conjuntamente para lograr nuevos modelos de consumo y de desarrollo económico.

FACUA.org
Andalucía-23/04/2012
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El pasado 30 de enero de 2012 el Gobierno de la Junta de Andalucía y las tres organizaciones de consumidores andaluzas más representativas (AL­-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE) suscribieron el I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y

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