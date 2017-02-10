El CGPJ pretende crear un juzgado especializado en cláusulas suelo para cada provincia
Vaticina que un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría comprometer la capacidad de estos para tratar el resto de asuntos de otra naturaleza.
Europa Press
España-10/02/2017
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentenci