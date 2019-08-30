El Chicharrón Andaluz La Mechá comprado por una familia canaria en Andalucía da positivo en Listeria
La Dirección General de Salud Pública de Canarias ha notificado este hecho a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tras analizar el producto.
Europa Press
España-30/08/2019
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La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha confirmado el positivo en Listeria monocytogenes del producto Chicharrón Andaluz marca La Mechá -elaborado por Magrudis en Sevilla- que una familia de Gran Canaria compró durante su viaje