El Comité de Transportes de la Eurocámara rechaza reducir el descanso de las tripulaciones aéreas
La votación en contra abre una vía para que la Comisión Europea reconsidere introducir cambios considerables en el texto antes de remitirse a la votación del Parlamento Europeo, probablemente en la semana del 21 de octubre.
FACUA.org
Europa-02/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Comité de Transportes de Parlamento Europeo ha rechazado este lunes la propuesta de ley sobre limitación de tiempos de vuelo de las tripulaciones aéreas, tal como demandaban organizaciones como FA