El Congreso aprueba la Ley que obliga a las operadoras a conservar un registro de llamadas y conexiones a Internet
Las compañías de telefonía deberán identificar a los clientes con tarjeta de prepago.
FACUA.org
España-21/06/2007
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El Pleno del Congreso aprobó hoy el dictamen de la Ley de Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que establece la obligación de las operadoras de comunicaciones de conservar un registro con una vigencia de 12 meses de las comunicaciones a tr