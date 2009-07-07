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El Consejo de los Consumidores y Usuarios elabora un informe sobre las garantías en la venta de bienes de consumo

Trata de contrastar si se están cubriendo las expectativas esperadas en esta materia.

FACUA.org
Andalucía-07/07/2009
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El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), máximo órgano de participación y consulta de los consumidores en el que se encuentran representadas Al-Andalus, FACUA Andalucía y UCA-UCE, ha elaborado un informe que pretende poner de manifiesto la

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