El Consejo de los Consumidores y Usuarios elabora un informe sobre las garantías en la venta de bienes de consumo
Trata de contrastar si se están cubriendo las expectativas esperadas en esta materia.
FACUA.org
Andalucía-07/07/2009
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