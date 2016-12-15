El CSD deja en evidencia a la RFEF y sí investigará la venta de entradas del Córdoba que denunció FACUA
Tras inhibirse la Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes avisa a la asociación de que traslada el expediente a la Comisión Estatal para que "valore las medidas" a tomar contra el club.
FACUA.org
Córdoba-15/12/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha notificado a FACUA Córdoba que ha dado traslado de su denuncia al Córdoba CF, por venta irregular de entradas y deficiencias en el control de acceso para un partido de s