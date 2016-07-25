El Defensor del Pueblo Andaluz pide a la alcaldesa la inclusión de FACUA Córdoba en la mesa de Emacsa
Considera un error que no se tenga en cuenta a las asociaciones más representativas de los usuarios.
FACUA.org
Córdoba-25/07/2016
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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la alcaldesa de la ciudad que incorpore a las asociaciones de consumidores más representativas, como es el caso de FACUA, en la mesa de trabajo de las nuevas tarifas del agua de la Empresa Municipal de Ag