Más noticiasRemite a la Directiva europea sobre tipos reducidos

El Defensor del Pueblo recomienda aplicar un IVA reducido a la electricidad por ser un bien esencial

Según ha recordado la Institución, la regulación sobre el impuesto prevé un tipo impositivo reducido para bienes y servicios de primera necesidad.

Europa Press
España-25/10/2017
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio de Hacienda que aplique un IVA reducido a la electricidad por tratarse de un bien esencial, tras haber recibido quejas de ciudadanos por el elevado precio de la

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