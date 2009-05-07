El director de Seguridad Alimentaria de la OMS dice que la carne de cerdo infectado no debe procesarse para el consumo
En cualquier caso, advierte que "no hay riesgo de infección por comer o manipular cerdo siempre que se sigan las precauciones habituales".
FACUA.org
Internacional-07/05/2009
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la carne de cerdos infectados por la nueva gripe o gripe A (H1N1) no debe destinarse al consumo humano ante la posibilidad de que contenga el virus. Además, la OMS adelantó que se está trabajando para marcar la