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El estimulante sexual Man Power, prohibido por contener sustancias farmacológicas sin autorización

La Agencia Española de Medicamentos ordena su retirada al incluir el principio activo para la eyaculación precoz.

FACUA.org
España-01/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el estimulante sexual Man Power ha sido prohibido al contener sustancias farmacológicas sin autorización. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado

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