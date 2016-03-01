El estimulante sexual Man Power, prohibido por contener sustancias farmacológicas sin autorización
La Agencia Española de Medicamentos ordena su retirada al incluir el principio activo para la eyaculación precoz.
FACUA.org
España-01/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que el estimulante sexual Man Power ha sido prohibido al contener sustancias farmacológicas sin autorización. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado