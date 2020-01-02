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El Euríbor encadena cuatro meses de ascensos y cierra diciembre en el -0,263%

Las hipotecas de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de Euríbor +0,99% que tengan revisión experimentarán un abaratamiento de 104,64 euros en su cuota anual respecto al mismo mes el año anterior.

Europa Press
España-02/01/2020
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El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, ha subido por cuarto mes consecutivo y ha cerrado diciembre en el -0,263%, frente al -0,27% de noviembre.

El año 2019 ha sido un ejercicio en el que el Eur&iac

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