Más noticiasDeberá cubrir el agujero patrimonial

El expresidente de la patronal, Díaz Ferrán, inhabilitado 15 años por la quiebra de Viajes Marsans

La sentencia condena también conjunta y solidariamente a los herederos de su socio a cubrir en su integridad el agujero dejado en la agencia.

FACUA.org
España-14/06/2013
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El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha inhabilitado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un plazo de 15 años para representar o administrar bienes ajenos o para representar o administrar a cualquier persona, tras calificarlo

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