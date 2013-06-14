El expresidente de la patronal, Díaz Ferrán, inhabilitado 15 años por la quiebra de Viajes Marsans
La sentencia condena también conjunta y solidariamente a los herederos de su socio a cubrir en su integridad el agujero dejado en la agencia.
FACUA.org
España-14/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha inhabilitado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por un plazo de 15 años para representar o administrar bienes ajenos o para representar o administrar a cualquier persona, tras calificarlo